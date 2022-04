Batgirl - Leslie Grace o Mrocznym Rycerzu. Czy sequel jest planowany?

fot. materiały prasowe

Prace na planie BatGirl, czyli komiksowego filmu platformy HBO max zostały zakończone. Leslie Grace to nowa twarz w Hollywood, która w rozmowie z Variety. opowiada o pracy nad tą superprodukcją.

Aktorka wspomina, że gdy po raz pierwszy nałożyła kostium i spojrzała w lustro, było to dla niej surrealistyczne doświadczenie. W tym momencie zdała sobie sprawę, że to naprawdę się dzieje. W rozmowie tłumaczy, że praca na planie i bycie Batgirl przebiły jej oczekiwania względem tego, jak twarda będzie jej postać .Zapowiada szalone sceny kaskaderskie i niesamowitą akcję. Sama wiele nauczyła się od Brendana Frasera pod tym względem, który gra główny czarny charakter zwany Firefly.

Batgirl - Batman na planie

A tak wspomina zobaczenie Michaela Keatona w kostiumie Batmana.

- To było szalone dla wszystkich. Nasi reżyserzy są jak dzieciaki. Są otwarcie prawdziwymi fanami Batmana. On jest Batmanem! Nie mogłam uwierzyć, że dzielę przestrzeń z Batmanem! Chciałabym powiedzieć więcej, ale nie mogę. To było szalone, surrealistyczne, niesamowite! To było jak ze snów. A do tego J.K. Simmons gra mojego ojca. To mój tato. Byłam zestresowana, bo w głowie słyszałam tylko jego głos z Whiplash. Co powie i zrobi, jak coś zrobię źle? (śmiech). A na planie staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi.

Potwierdza też, że są jakieś rozmowy na temat Batgirl 2, ale na decyzje wszyscy czekają, by zobaczyć jak sprawi się pierwsza część. Według aktorki rozmawiają o różnych rzeczach, które można rozwijać w kontekście historii czy szerszych motywów.

- Ten film to nie tylko akcja. Jest tam miłość. Jest relacja ojciec z córką. Jest spojrzenie na świat przez perspektywę, która nie jest tylko biała lub czarna, ale jest to spojrzenie na wszystko pomiędzy.

Za kamerą stoją Adil El Arbi i Bilall Fallah. Data premiery nie została ujawniona, ale nastąpi ona w HBO Max.