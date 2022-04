Batgirl - zakończono zdjęcia do filmu. Leslie Grace dzieli się materiałami od kulis

fot. materiały prasowe

Batgirl to film o nowej superbohaterce znanej z komiksów, w którą wciela się Leslie Jones. Szczegóły fabuły nie są na ten moment znane. Warto zaznaczyć, że nie jest to film kinowy, bo jest to oryginalna produkcja tworzona dla platformy streamingowej HBO Max.

Zdjęcia do filmu od listopada realizowane były między innymi w Glasgow w Szkocji. Z okazji zakończenia prac na planie produkcji, odtwórczyni tytułowej roli, Leslie Jones udostępniła nowe materiały od kulis (zdjęcie i filmik). Na jednym z nich znajduje się w kostiumie bohaterki, stojąc u boku reżyserów Adila El Arbiego i Bilalla Fallaha. Zobaczcie:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Leslie Grace (@lesliegrace)

https://twitter.com/HolyBatCast/status/1509920159447851012

w obsadzie znajdują się również J.K. Simmons jako Komisarz Gordon oraz Brendan Fraser. W filmie ma pojawić się również Michael Keaton jako Bruce Wayne/Batman. Data premiery produkcji nie została jeszcze ujawniona.

