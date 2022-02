Batgirl - Michael Keaton jako Batman na nowych zdjęciach z planu filmu

fot. screen z YouTube

Batgirl to nowy film oparty na komiksach DC, który powstaje dla platformy HBO Max. Trwają zdjęcia do produkcji i do sieci co jakiś czas trafiają nowe materiały z planu. Najnowsze z nich przedstawiają Michaela Keatona w roli Bruce'a Wayne'a/Batmana w kostiumie herosa. Zdjęcia możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Tytułowa bohaterka to tak naprawdę Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia przywdziać pelerynę i walczyć z przestępczością w Gotham, podobnie jak Batman. Złoczyńcą w produkcji będzie znany z komiksów podpalacz Firefly, chociaż niewykluczone, że nie będzie jedynym antagonistą.

Batgirl - zdjęcia z planu

Batgirl

Główną rolę w produkcji gra Leslie Grace. Ponadto w obsadzie znajdują się również wspomniany Keaton, J.K. Simmons, Jacob Scipio oraz Brendan Fraser. Adil El Arbi i Bilall Fallah reżyserują film na podstawie scenariusza Christiny Hodson.

Batgirl - data premiery filmu nie jest znana.

