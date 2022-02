Gotham Knights - dzieci których wrogów Batmana zobaczymy w serialu? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Stacja The CW odpowiedzialna za Arrowverse inspirowane komiksami DC stworzy kolejny serial oparty na twórczości komiksowego giganta. Będzie to produkcja Gotham Knights. W produkcji w następstwie morderstwa Bruce'a Wayne jego przybrany syn Dick Grayson musi połączyć siły z dziećmi wrogów Batmana, ponieważ został razem z nimi wrobiony o uśmiercenie Mrocznego Rycerza. Tym samym nasza grupa wyrzutków staje się najbardziej poszukiwanymi przestępcami w Gotham. Będą musieli oczyścić swoje imię, a bez Batmana na straży Gotham stało się bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek.

Gotham Knight ma być serialem osadzonym na własnej osi czasu, a teraz otrzymaliśmy nowe pogłoski od dobrze poinformowanego w branży portalu Murphy's Multiverse. Według tego źródła, The CW chce obsadzić w roli Greysona aktora, który ma co najmniej 18 lat. Wśród pozostałych bohaterów mają pojawić się Stephanie Brown, córka przeciwnika Batmana znanego jako Cluemaster, a także Harper Row znana jako Bluebird. Ta druga postać opisywana jest jako "biseksualna dziewczyna o niebieskich włosach". W serialu ma pojawić się też jej brat Cullen. Źródło podaje, że stacja chce w serialu pokazać postać Julii Pennyworth, córkę Luciusa Foxa oraz dziecko "najbardziej niebezpiecznego człowieka w Gotham". Spekuluje się, że chodzi o córkę Jokera, Duelę Dent, ale nie zostało to potwierdzone. Nie są to oficjalne doniesienia, więc należy traktować to z przymrużeniem oka.

Natalie Abrams, Chad Fiveash i James Stoteraux napiszą scenariusz projektu, a dwaj ostatni będą również producentami wykonawczymi serialu obok Grega Berlantiego, Sarah Schechter i Davida Maddena.

