Batgirl skasowana! Film o budżecie 90 mln dolarów wyrzucony do kosza!

fot. materiały prasowe

Batgirl wyrzucona do kosza! Informację potwierdzają w swoich niezależnych źródłach największe amerykańskie portale: New York Post, Deadline, The Hollywood Reporter oraz Variety. Chociaż film został nakręcony, obecnie jest na finałowym etapie postprodukcji nigdy go nie obejrzymy. Nie będzie premiery ani w kinach, ani na HBO Max. Budżet widowiska sięgnął 90 mln dolarów, a w obsadzie występowali Leslie Grace, Brendan Fraser oraz Michael Keaton jako Batman. Jest to szok dla wszystkich!

Batgirl skasowana

Opublikowano oświadczenie rzecznika prasowego Warner Bros, czyli studia odpowiedzialnego za produkcję. Obok tego potwierdza skasowanie projektu o Scooby-Doo, czyli Scoob! Holiday Haunt. Jest to kontynuacja animacji Scooby-Doo! z 2020 roku. Kosztowała ona 40 mln dolarów.

- Decyzja o anulowaniu premiery Batgirl związana jest ze zmianą strategii naszych szefów, która dotyczy uniwersum DC i HBO Max. Leslie Grace jest niezwykle utalentowaną aktorką i ta decyzja nie ma związku z jej kreacją. Jesteśmy dumni z filmowców stojących za sterami Batgirl i Scoob! Holiday Haunt oraz ich obsad. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze współpracować w przyszłości.

Źródła THR donoszą, że dla nowego szefa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava tworzenie wysokobudżetowych filmów dla streamingu nie ma finansowego sensu. Natomiast źródła Variety mówią, że Batgirl nie jest na tyle widowiskowa, aby dać ją do kin, ani na tyle kameralna, by miała premierę w HBO Max i by ta decyzja miała finansowy sens dla korporacji. Dopłacenie 30-50 mln dolarów na dokrętki, by film był bardziej kinowy też nie wchodziło w grę. Wszyscy donoszą, że obecnie w Warner Bros. Discovery w życie weszła taktyka zaciskania pasa, więc cięcia budżetowe są z różnych stron.

Variety dodaje, że najbardziej opłacalną decyzją było wyrzucenie obu do kosza, bo... będą mogli sobie odpisać koszty od podatku, więc finansowo było to najlepsza według nich decyzja. Musiała ona zostać podjęta teraz, bo możliwość odpisania od podatku tych projektów mija w połowie miesiąca. Według informatorów portali nie planują skasować innych filmów.

Deadline dodaje, że wbrew doniesieniom New York Post nie ma to związku z jakością. Według NYP podcza testowego pokazuj film został fatalnie odebrany. Deadline jednak tłumaczy, że odbył się jeden wstępny pokaz i nie został odebrany aż tak źle. Koniec końców nie miało to wpływu na decyzję, która była czysto ekonomiczna i związana z księgowością.