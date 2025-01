Batman 2 i inne projekty spoza DCU ze specjalnym intro. James Gunn potwierdza

fot. DC Studios

W momencie zapowiadania DCU całemu światu, James Gunn wyraźnie podkreślił, że będą istniały dwa uniwersa powiązane z postaciami z komiksów z DC. Pierwsze z nich, czyli DCU, to główne uniwersum, które ma być spójne ze sobą i łączyć na przestrzeni filmów, seriali i gier. Drugie to tak zwane "Elseworlds", a zatem produkcje dziejące się poza tym uniwersum, a dające innym twórcom swobodę w opowiedzeniu historii - tak jest na przykład z Batmanem od Matta Reevesa, przynajmniej na ten moment.

Do tej pory mieliśmy po jednym projekcie z obu tych opcji. Najpierw debiutował Pingwin będący "elseworldem", a potem Koszmarne Komando, które oficjalnie zapoczątkowało DCU. Na początku tego drugiego dało się zauważyć charakterystyczne intro z Supermanem, który wyrywa się z łańcuchów. To oficjalne intro dla produkcji tworzonych przez DC Studios i należących do DCU. Ale co z historiami ze świata Elseworld? James Gunn potwierdził, że są plany na stworzenie oddzielnej sekwencji początkowej dla takich produkcji.

Wszystkie telewizyjne i filmowe projekty DC należą teraz do DC Studios. Ponieważ Harley Quinn była tworzona na długo przed nami, to uznaliśmy, że to nie byłoby fair gdybyśmy dali przed nią fanfary [z intro] DC Studios. [...] Pracujemy teraz nad intro dla DC Studios Elseworlds.

