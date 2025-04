Jakie były szanse na crossover Venoma i Spider-mana? Tom Hardy o potencjalnym powrocie.

fot. materiały prasowe

Chociaż seria Venom nigdy nie zdobyła szczególnego uznania krytyków, to do momentu, gdy Venom: Ostatni Taniec trafił do kin w zeszłym roku, trylogia zarobiła na całym świecie około 1,8 miliarda dolarów. W tamtym czasie Tom Hardy powiedział, że kończy z rolą Eddie’ego Brocka, a niedawno zasugerował, że zabiegał o crossover ze Spider-Manem, który jednak nigdy nie doszedł do skutku. Aktor odniósł się do tego jakie były możliwości powstania filmu z Peterem Parkerem i Eddie Brockiem:

Byliśmy blisko. Tak blisko, jak tylko mogłem sobie wyobrazić, poza zrobieniem wspólnego filmu — a bardzo bym tego chciał, bo to po prostu oznaczałoby mnóstwo frajdy. Dla mnie, zasadniczo, chodziłoby o dzieci. Bo wiesz, choć dorośli uwielbiają filmy o superbohaterach — co zresztą widać po wynikach box office'u, kiedy odnoszą sukces — to dzieci nieustannie mi przypominają, jak ważne są te postacie i to one będą się zastanawiać, czemu ich ulubione postacie nie są razem na ekranie.

Jaka przyszłość czeka Venoma?

Chociaż Venom 2: Carnage i Spider-Man: Bez drogi do domu sugerowały możliwość spotkania znanych postaci, nic nie wskazuje na to, że w Spider-Man: Brand New Day dojdzie do takiego crossovera. Hardy mógłby pojawić się w roli Zabójczego Obrońcy jako cameo z innego uniwersum w nadchodzących Avengersach, choć na to także się nie zapowiada.