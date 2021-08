Batman '89 - kim jest nowy Robin? Nie ma problemu, by pobić Batmana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. DC COMICS

Batman '89 przywraca w zeszytach do życia mnóstwo pomysłów, które ostatecznie nie mogły zadebiutować na dużym ekranie. Joe Quinones, artysta odpowiedzialny za stronę graficzną tytułu, ujawnił tożsamość Robina. Postać miała pierwotnie wystąpić u boku Michaela Keatona w filmach Tima Burtona o Mrocznym Rycerzu, na podstawie których powstało to komiksowe uniwersum. Ze względu jednak na zbyt dużą ilość bohaterów, których już uwzględniała produkcja, Robin został odsunięty na bok, mimo że jego rola była już obsadzona. Aktorem, którym miał go zagrać, był Marlon Wayans.

Batman '89 - jak wygląda Robin?

Batman '89 - Robin

Mieliśmy już wiele wcieleń Robina. Najsłynniejszym wydaje się oczywiście Dick Grayson, ale wśród znanych nazwisk można wymienić też Jasona Todda, Tima Drake'a i Damiana Wayne'a. Robin z Batmana '89 wydaje się za to kimś zupełnie nowym w uniwersum DC i miał dość mocny debiut, podczas którego upokorzył Batmana i przerzucił go przez balkon. Co postawiło Mrocznego Rycerza w dość ciężkiej sytuacji, zwisającego jak prawdziwy nietoperz, gdy zbliżała się do niego policja z Gotham. Wygląda więc na to, że jeśli nawiążą współpracę, nie będzie polegała na relacji superbohatera i jego pomocnika, a raczej partnerstwie.

Oboje mają też inne sposoby działania, co udowodnił spór o złodzieja pieluch i jedzenia dla dziecka, podczas którego Batman przesłuchiwał winnego, by dowiedzieć się, czy było to wykroczenie z namiętności, czy potrzeby. Zdenerwowany tym Robin zaatakował Mrocznego Rycerza, a po walce wręczył przestępcy wszystkie pieniądze, które miał przy sobie, by sobie coś kupił i przeprosił go za kłopot.

Batman '89 - spór Robina i Batmana

Batman '89.

Joe Quinones potwierdził na Twitterze, że ten nowy Robin nazywa się Drake Winston. Jest mieszkańcem Burnside i stał się bohaterem tego obszaru.

Batman '89 - przykładowe strony

Batman '89.

Czy ten nowy Robin wydaje wam się interesujący?