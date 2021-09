Batman '89 - skąd wziął się przydomek Robina? Powstał w wyniku zabawnej pomyłki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Batman '89 #2, kolejna odsłona serii osadzonej w tym samym uniwersum, co akcja słynnych filmów Tima Burtona o Mrocznym Rycerzu. Z nowego komiksu dowiadujemy się sporo o Robinie, który według pierwotnych planów miał pojawić się w produkcji Powrót Batmana (wątek postaci wycięto i przeniesiono do trzeciej, nigdy niezrealizowanej odsłony franczyzy).

Cudowny Chłopiec zadebiutował w tej rzeczywistości już w pierwszym zeszycie; w drugim natomiast stawił czoło biorącym Batmana za swój wzór awanturnikom, którzy włamali się do sklepu elektronicznego, próbując później zrzucić winę na okolicznych mieszkańców. Robin wdaje się w krótką przepychankę, w trakcie której na miejscu zjawia się policja. Jeden z niedoszłych złodziejów stwierdza:

Złapaliśmy tego smarkacza. Próbował obrabować sklep.

Ważne jest, że mężczyzna używa w tym kontekście angielskiego słowa "robbin".

Niedługo później czytelnicy mogą ujrzeć rozmowę dwóch młodych chłopców, którzy przyglądali się zajściu. Jeden z nich pyta: "Kto to był?". Drugi odpowiada, że usłyszał, jak napastnicy nazywali go "Robinem", najprawdopodobniej odwołując się do Robin Hooda - sęk w tym, że chłopak pomylił angielskie słowo "robbin" z "Robinem".

Spójrzcie sami:

Batman '89 - plansze

Trzeba zauważyć, że autorzy postaci Robina, Bill Finger, Bob Kane i Jerry Robinson, jako inspirację dla stworzenia Cudownego Chłopca podawali właśnie Robin Hooda.