Jak DCU wyróżni się na tle MCU? James Gunn podaje argument

fot. materiały prasowe

James Gunn był gościem w podcaście Michaela Rosenbauma (Lex Luthor z Tajemnic Smallville). W rozmowie poruszyli wiele aspektów budowy DCU przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jednym z ciekawszych punktów rozmowy było wyjaśnienie Gunna, jak DCU wyróżni się na tle MCU.

DCU vs MCU

- Jeśli spojrzysz na MCU, jest tam niewielu tradycyjnych superbohaterów. Nigdy przed pojawieniem się Spider-Mana nie było tam nikogo z ukrytą tożsamością. Ich Cap został zmieniony w żołnierza choć nosił maskę, a Iron Man sam wyjawił swoją tożsamość na końcu pierwszego filmu, bo nie chciał zmagać się z wszystkim związanym z ukrytą tożsamością. W DCU jest więcej elementu fantasy, ponieważ są tutaj przerysowani superbohaterowie. Dla mnie Superman i Clark Kent to dwie różne postaci. Musisz znaleźć sposób, by podejść do nich w sposób realistyczny jak to tylko możliwe w świecie DC. To co kocham w DC i co mnie w tym ekscytuje, to że jest to jak alternatywna historia. Mamy fikcyjne miasta Gotham, Metropolis, Star City czy Bludhaven. Wszystkie te rożne miejsca w tej alternatywnej rzeczywistości sprawiają, że jest to w pewnym sensie jak Westeros. Uwielbiam to, bo możemy przez ten pryzmat budować świat DC. To nie polega na wrzuceniu superbohaterów na Ziemię. Na tym więc polega różnica pomiędzy uniwersami.

Przypomnijmy, że Superman: Legacy pojawi się w 2025 roku i będzie to pierwszy oficjalny kinowy projekt DCU. James Gunn jest jego reżyserem i scenarzystą.