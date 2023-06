Flash - pierwsze recenzje filmu DCU już w sieci. Miał być wielki hit, a jest... bardzo różnie

Flash został już pokazany krytykom - do sieci trafiły właśnie pierwsze recenzje filmu DCU. W momencie powstawania tego tekstu produkcja w serwisie Rotten Tomatoes ma 72% pozytywnych opinii przy średniej ocen na poziomie 6,5/10 (uwzględniono 75 recenzji). Co ciekawe, to dopiero piąty wynik wśród ekranowych opowieści DC z ostatnich lat; lepsze rezultaty osiągnęły Wonder Woman (93%), Shazam! i Legion samobójców: The Suicide Squad (90%) oraz Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) (79%). Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na portalu Metacritic, gdzie Flash w chwili obecnej otrzymał ocenę 60/100 (zliczono 28 tekstów).

Recenzenci w swoich opiniach są zgodni, że historia ta bez dwóch zdań jest satysfakcjonująca jako "napakowany nostalgią po brzegi film o podróżach w czasie i poruszający koncepcję multiwersum". Chwalony jest przede wszystkim Michael Keaton w roli Batmana, który ma "kraść każdą scenę ze swoim udziałem". Podkreśla się także znakomity występ Ezry Millera i naprawdę zaskakujące cameo. Z drugiej jednak strony krytycy zauważają, że w końcowej części opowieść ta zupełnie "traci swój impet". Variety uważa też, że zarówno aktorzy, jak i widzowie "zasłużyli na lepszą produkcję".

Oto fragmenty niektórych recenzji:

Hollywood Reporter - Ten film daje przyjemną rozrywkę, nawet jeśli jego twórcy spędzają więcej czasu na kręceniu kołem niż na jego wymyślaniu. Wcześniejszy rozgłos wokół produkcji był związany z szeregiem kontrowersji wokół Ezry Millera, ale to właśnie on okazuje się największym atutem tej historii. Wnosi w nią serce, humor i wrażliwość nieczęsto spotykaną wśród superbohaterów na wielkim ekranie. Jego rola jest wielowymiarowa, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem przy całej tej fiksacji na punkcie nostalgicznego zaspokajania fanów przez twórców.

USA Today - To list miłosny do poprzednich produkcji opartych na komiksach DC - chociaż akcja tego filmu w zasadzie kręci się w kółko, a twórcy nieustannie chcą sprawić, by wszystko zaczęło działać. (...) Jest tu wiele dobrych rzeczy, jak scena, w której Flash ratuje w zwolnionym tempie dzieci, ale to i tak nie pomaga w tym, by cała historia nie potykała się o rozmaite przeszkody.

Rolling Stone - Flash to najlepszy film DC w erze po Christopherze Nolanie. Ta produkcja udowadnia, że może powstać historia o superbohaterach, która jest mroczna i zarazem w tej otchłani mroku absolutnie nie przepada.

The Wrap - Ta produkcja to nieustanne przeskakiwanie od jednego źle przedstawionego pomysłu do drugiego i od jednego wywołanego nostalgią okrzyku do drugiego.

Awards Watch - Oglądanie Michaela Keatona dostarcza mnóstwo zabawy, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten film to po prostu pusty spektakl, pozbawiony treści.

Entertainment Weekly - Jakiekolwiek filmy DC czekają nas w przyszłości, miejmy nadzieję, że ich scenarzyści nie będą odwoływać się do koncepcji multiwersum. W tym momencie to pole wydaje się już dobrze wydeptane.

Alonso Duralde - Po tym filmie dochodzę do wniosku, że powstanie kultury nerdów mogło być błędem.

Flicks - Pomimo obiecującego początku Flash nie jest filmem, który zmieni reguły gry jeśli chodzi o pokazywanie multiwersum na ekranie - nawet jeśli chce być uznawany za taką produkcję.

Draftkings Nation - Ten film próbuje opowiadać o zbyt wielu rzeczach jednocześnie. Jego twórcy zachowują się tak, jakby wciąż chcieli siedzieć przy stole ze wszystkimi kartami, wyciągając w danej chwili tę, której aktualnie potrzebują.