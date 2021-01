Dlaczego Batman działa jako Mroczny Detektyw? To tak upozorował własną śmierć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Future State: Dark Detective #2, który rzuca nowe światło na to, dlaczego Batman działa w ramach wydarzenia jako Mroczny Detektyw. Powodem takiego obrotu spraw jest złowroga organizacja Magistrate, która zamieniła Gotham City w mikropaństwo policyjne. W niewyjawionych na razie okolicznościach grupa ta odkryła, że Bruce Wayne to w rzeczywistości Batman - miliarder musiał więc zupełnie się przed nią ukryć.

Aby jego kamuflaż stał się jeszcze lepszy, protagonista upozorował własną śmierć. Jako Wayne został zaatakowany w pobliżu zatoki przez Peacekeepera-01, głównodowodzącego działaniami operacyjnymi Magistrate. Postrzelony kilka razy, bohater wskoczył do wody, znajdując w niej dryfujące ciało. Podążający za nim wróg chciał mieć pewność, że zabił Wayne'a - sęk w tym, że ostatnie kule trafiały już nie w niego, a właśnie w przypadkowego trupa.

By uciec, Bruce rzucił granat elektryczny, który wybuchł tuż za Peacekeeperem-01, dając protagoniście odpowiednio dużo czasu na wydostanie się z wody. Później trafił on do działającego w podziemiu miasta chirurga, który pomógł mu w odzyskaniu sił - to właśnie wtedy Wayne postanowił przybrać tożsamość Mrocznego Detektywa.

Wierchuszka Magistrate wierzy w śmierć Wayne'a - w pierwszym zeszycie serii podano ją nawet do publicznej wiadomości. Wątpliwości na tym polu wciąż ma jednak Peacekeeper-01.

Future State: Dark Detective #2 - plansze

Co ciekawe, Wayne już jako Mroczny Detektyw przyznał, że w trakcie chodzenia czuje wielki ból w lewym kolanie. Fani serialu animowanego Batman - 20 lat później pamiętają, że to właśnie o takiej dolegliwości mówił tytułowy bohater, zanim udał się na emeryturę.