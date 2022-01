Geneza miłości Batmana i Catwoman zmieniona poza kanonem. Selina "znała" Bruce'a jako dziecko

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Bill Sienkiewicz/DC

Do sieci trafiły plansze promocyjne z komiksu Batman /Catwoman Special #1. Jego główny scenarzysta, Tom King, już poza kanonem DC i pod szyldem Black Label rozwija historię miłości tytułowej pary, który to wątek zapoczątkował w serii Batman - przypomnijmy, że w tym ostatnim cyklu Selina Kyle i Bruce Wayne stanęli nawet na ślubnym kobiercu, choć do zawarcia małżeństwa koniec końców nie doszło. Teraz twórca postanowił rzucić zupełnie nowe światło na genezę uczuć Mrocznego Rycerza i Kobiety-Kota.

Zaprezentowane plansze pokazują Selinę jako dziecko, które dorasta z sierocińcu finansowanym z majątku Wayne'ów. Dziewczynka spędza kolejne święta w ośrodku, coraz bardziej interesując się zamieszczonym na ścianie portretem rodziny - sprawy w tym aspekcie postępują tak bardzo, że Kyle zaczyna rozmawiać z dziedzicem fortuny z obrazu, traktując go jako swojego wyimaginowanego przyjaciela. Dziewczynka odkrywa nawet fakt zamordowania rodziców Bruce'a, chcąc za wszelką cenę być przy chłopcu, którego zaczęła darzyć uczuciem.

Zobaczcie sami:

Batman / Catwoman Special #1 - plansze

Taki obrót spraw zmienia genezę późniejszej, prawdziwej już miłości Batmana i Catwoman. Gdy Selina poznała tożsamość Mrocznego Rycerza, doszło do niej, że może teraz związać się ze swoim "przyjacielem" z dzieciństwa, którego od lat darzyła uczuciem. Sam King nazywa tę woltę niczym więcej niż "spełnieniem dziecięcych marzeń" Kyle.

