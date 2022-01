Spider-Man - absolutnie najgorszy strój Petera Parkera wraca. Torba na głowę i do przodu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Insomniac Games/Sony/Marvel

Dom Pomysłów przyszykował nie lada niespodziankę dla wszystkich zagorzałych miłośników Pajączka. W nadchodzącym zeszycie The Amazing Spider-Man #87 wracający po poważnych obrażeniach Peter Parker założy na głowę papierową torbę, co samo w sobie będzie nawiązywać do jego najgorszego kostiumu wszech czasów. Strój znany jako "Bombastic Bagman" (w dowolnym tłumaczeniu: "Bombastyczny Wędrowiec" albo "Torbowy Turysta" czy "Turbo Torbacz") po dziś dzień ma armię fanów na całym świecie.

Po pozbyciu się ze swojego ciała Venoma Parker przy okazji stracił ikoniczny kostium i potrzebował czegoś, co pozwoli mu nadal ukrywać prawdziwą tożsamość. Z pomocą ruszyli członkowie Fantastycznej Czwórki, którzy zaoferowali Peterowi jeden ze strojów grupy, dopełniony... papierową torbą. Ten wizerunek Pajączka, choć z miejsca zdobył serca czytelników, stał się także centralnym elementem wielu memów; po latach mogliśmy go również zobaczyć w grze Marvel’s Spider-Man na PlayStation 4.

Z zapowiedzi nadchodzącego komiksu wynika, że Mary Jane Watson przekaże Kapitanowi Ameryce i Black Cat prawdziwy kostium Pajączka, prosząc herosów o to, aby ci oddali strój Peterowi dopiero wtedy, gdy ten będzie na to gotowy. Powracający do pełni sił fizycznych Parker postanowił jednak zasłużyć na niego już teraz, przemierzając ulice Nowego Jorku bez butów, w dresowych spodniach, ze stanowczo zbyt krótką koszulką jak na działania na wysokościach i z nieodłączną torbą na głowie. Zobaczcie sami:

The Amazing Spider-Man #87 - plansze

W oficjalnym opisie fabuły Marvel zapowiada, że choć czytelnicy mogą domyślać się, czy Parker przejmie od Bena Reilly'ego tytuł Spider-Mana, wszelkie założenia na tym polu okażą się błędne.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

The Amazing Spider-Man #87 wejdzie na amerykański rynek 26 stycznia.