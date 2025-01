Czy ktoś widział Eleven? Nowy plakat z 5. sezonu Stranger Things!

fot. materiały prasowe

Historia grupki przyjaciół z elementami fantastycznymi w tle dobiegnie końca w 2025 roku. Czeka ich walka z ogromnym zagrożeniem i ostateczne starcie z siłami, które poznali w poprzednich sezonach. Netflix z okazji zapowiedzenia swoich hitów na ten rok podzielił się nowym plakatem oraz tajemniczym wideo z nadchodzącego finałowego sezonu serialu.

Nowy plakat z 5. sezonu Stranger Things!

W sieci pojawił się plakat do 5. sezonu Stranger Things, który przedstawia popularną Eleven. Widać, że jest to ogłoszenie zaginięcia.

fot. Netflix

Podobne wideo zostało znalezione w sieci, które wskazuje na to, że policja w Hawkins jest na tropie Eleven.

Stranger Things: sezon 5 - co wiadomo?

Szczegóły fabularne 5 sezonu pozostają nieznane. Wiadomo, że nastąpi przeskok czasowy o rok względem wydarzeń z 4 sezonu. Zakończył się on sceną, w której Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

W nowym sezonie powrócą aktorzy znani z poprzednich odsłon serialu – Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton. Dołączą też nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton.

