Batman i Catwoman jako młoda para na niesamowitej okładce komiksu. Fani DC mogą wyciągać chusteczki!

Fot. DC COMICS

Artysta Clay Mann opublikował na Twitterze projekt okładki do komiksu Batman/Catwoman #12. Możemy na niej zobaczyć Bruce'a Wayne'a i Selinę Kyle w ślubnych strojach. Znajdują się w otoczeniu swoich własnych wersji, pochodzących z różnych punktów w czasie ich wspólnej historii w uniwersum DC, a w szczególności tej stworzonej przez scenarzystę Toma Kinga. Zobaczcie najsłynniejszą parę Gotham w niesamowitej scenerii, a także okładki finałowych numerów na poniższych zdjęciach.

Batman i Catwoman - ślubne stroje na okładce komiksu

Clay Mann i Tom King pracują razem nad serią Batman/Catwoman.

Fragment wpisu Claya Manna mówi:

Toma Kinga Ta okładka nie zawiera każdej wersji Batmana i Catwoman, jakie widzieliśmy przez lata, ale jeśli mi się udało, to pokazuje każdą użytą przezw jego serii Batman & Batman/Catwoman.

https://twitter.com/Clay_Mann_/status/1504216902503215115

Batman/Catwoman #11 - Scenarzysta Tom King, artysta Clay Mann

Okładka nawiązuje zatem do twórczości Toma Kinga, który rozpoczął swoją serię w 2016 roku i zakończył wątkiem z City of Bane w wydaniu Batman #85 z 2019 roku. Czytelnicy mogli się w niej zagłębić się w skomplikowaną relację Batmana i Catwoman w ciągu 80 lat publikacji. Mroczny Rycerz oświadczył się Kobiecie-Kot i mieli wziąć ślub w numerze Batman #50, jednak Selina zostawiła Bruce'a na ołtarzu, przekonana o słuszności tej decyzji przez swoją starą przyjaciółkę Holly Robinson. Ostatecznie okazało się, że koleżanka była poddana manipulacji, a duet z Gotham pokonał odpowiedzialnych za to złoczyńców, deklarując sobie dozgonną miłość. Ostatecznie nie zakończyło się to jednak ceremonią ślubną.