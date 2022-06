Batman Nolana może powrócić? Aktor jest otwarty, ale ma warunek

fot. Warner Bros.

Skoro po wielu latach Michael Keaton wraca do Batmana dzięki motywowi multiwersum (alternatywne światy równoległe), to czy Christian Bale też może? Aktor został o to zapytany podczas jednego z promocyjnych wywiadów do filmu Thor: miłość i grom.

Christian Bale o Batmanie

Aktor jest na to otwarty pod jednym warunkiem: musi mieć z tym związek sam Christopher Nolan.

- Dla mnie to musiałaby być sytuacja, gdy Chris Nolan powiedziałby: "Wiesz co, mam jeszcze jedną historię do opowiedzenia". Jeśli chciałby opowiedzieć tę historię ze mną, wszedłbym w to od razu.

Wspomniał jednak, że od samego początku mieli wspólny plan na maksymalnie trzy filmy o Batmanie - było to ustalone jeszcze wtedy, gdy razem pracowali nad Batman - Początek.

Powrót Bale'a do roli Batmana jest więc mało prawdopodobny. Jednocześnie jednak przez lata nikt nie wyobrażał sobie, że Michael Keaton kiedykolwiek wróci do roli Mrocznego Rycerza, więc zawsze może tlić się iskierka nadziei.