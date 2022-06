Gorr, rzeźnik bogów inny niż w komiksach. Christian Bale tłumaczy powody

fot. materiały prasowe

Niektórzy fani komiksów Marvela narzekali na to, że Gorr, rzeźnik bogów nie wygląda tak samo. Wielu z nich oczekiwało stworzenia postaci efektami komputerowymi, ale Christian Bale oraz reżyser Taika Waititi postawili na charakteryzację i wstawki protetyczne. W jednym z nowych wywiadów aktor wyjaśnił przyczyny zmian.

Thor: miłość i grom - Bale o Gorze

Christian Bale w rozmowie z comicbook.com tłumaczy, że przed filmem Thor: miłość i grom grał w projekcie, który wymagał mniejszej masy mięśniowej. Wówczas zobaczył grafikę Gorra z komiksów, na której był on półnagi i nosił stringi.

- Stwierdziłem, że coś takiego nie będzie możliwe, a do tego te stringi... W komiksach wyglądał na kogoś, z kim trzeba się liczyć przez jego fizyczność. To po prostu nie było możliwe przez stan w jakim wówczas byłem. Dosłownie dzieliły nas trzy dni od zakończenia mojego filmu do wyruszenia do Australii, by poddać się kwarantannie. Przeważnie preferuje dłuższy okres pomiędzy filmami, ale pandemia sprawiła, że tak to zaczęło działać.

Tłumaczy, że wszyscy się zgodzili, by pójść w innym kierunku. Dlatego według Bale'a postanowiono skupić się na jego nadnaturalnych mocach, które czerpie z miecza.

- Ludzie może chcieliby zobaczyć tyłek tej postaci, ale nie mój. Dlatego powiedziałem, pozbądźmy się stringów. Ta decyzja, dzięki Bogu, została podjęta, gdy po raz pierwszy spotkałem się z Taiką. Od razu mi powiedział: "nie, nie róbmy tego!".

Thor: miłość i grom - kim jest Gorr?

W grudniu 2020 roku ogłoszono, że Christian Bale gra tego złoczyńcę. Wtedy tak pisaliśmy o nim i jego mocach: Gorr pochodzi z tajemniczej planety i dysponuje niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian. Ta broń zapewnia Gorrowi m.in. nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność zmieniania kształtu i umiejętność replikacji.

Gorr w komiksach

Gorr - inspiracje Bale'a

W tym samym wywiadzie ujawnił, że szukając inspiracji patrzył na postać Nosferatu oraz teledysk Aphex Twin do utworu Come to Daddy.

Według pierwszych opinii krytycy są zachwyceni rolą Christiana Bale'a, który ma szansę wejść do szczytów zestawień najlepszych czarnych charakterów. Przekonamy się 8 lipca 2022 roku.