Kto będzie Batmanem w DCU? Aktor wyraził zainteresowanie - wcześniej polecała go... Blake Lively

fot. materiały prasowe

Spekulacje dookoła aktora wcielającego się w Batmana w DCU nie mają końca. Andy Muschietti ostatnio rozwiał wątpliwości fanów i jego zdaniem nie będzie to na pewno Robert Pattinson mimo tego, że Matt Reeves wprost nie wykluczył takiego rozwiązania. Fani mają swoich kandydatów, a jednego z nich zgłosiła nieoczekiwanie... Blake Lively. Chodzi o Brandona Sklenara, z którym grała w filmie It Ends with Us. Jeszcze w listopadzie 2024 roku aktorka publicznie stwierdziła, że to właśnie on powinien wcielić się w Mrocznego Rycerza za pośrednictwem swojego Instagrama.

Słyszałam te pogłoski o Batmanie. Zgłaszam cię na ochotnika. James Gunn wie, jak dać ludziom to, czego potrzebują. A tego ludzie potrzebują.

Aktor najwidoczniej sam musi być zainteresowany rolą, ponieważ fani zauważyli, że polubił i skomentował fanowską grafikę, która przedstawia Supermana Davida Corensweta i Batmana w jego wykonaniu. W komentarzu napisał:

Zgadzam się.

A Wam pasowałby do roli Bruce'a Wayne'a?

fot. materiały prasowe

