Deadpool i Batman dali początek nowej postaci. Co wyjdzie z połączenia tak różnych herosów?

Powstał nowy bohater będący fuzją Deadpoola i Batmana. Etos pracy ma jednak raczej po Pyskatym Najemniku. Poza tym w komiksie przywrócono postać z lat dziewięćdziesiatych, która pochodzi ze słynnego Amalgam Universe​, będącym połączenie światów Marvela i DC.
Paulina Guz
Batman/Deadpool fot. DC
Po latach rywalizacji na ekranie i poza nim, DC i Marvel wrócili do crossoverów, które po raz ostatni widzieliśmy w latach dziewięćdziesiątych. Nową serię rozpoczęli komiksem Batman/Deadpool #1 autorstwa Zeba Wellsa i Grega Capullo, w którym Mroczny Rycerz i Pyskaty Najemnik szukają tej samej potężnej broni o nazwie The Cosmic Keyboard. Niestety, okazuje się, że przez cały czas byli wykorzystywani przez Cassandrę Novę, która dociera do cennego przedmiotu pierwsza. W dodatku bohaterowie mają na karku złoczyńcę, która stawia ich w absurdalnych sytuacjach, na przykład aranżuje im walkę z grupą hiper-brutalnych postaci z kreskówek. Rozwiązanie tej sytuacji może jednak zaskoczyć wielu z Was. 

Batman/Deadpool #1 - oto Deadbat

Cała trójka w końcu spotyka legendarnego scenarzystę komiksowego Granta Morrisona. nawiązując tym samym do przełamania czwartej ściany w Animal Man. Cassandra próbuje w makabryczny sposób przejąć nad nim kontrolę, ale kończy się to fiaskiem, ponieważ Morrison kontratakuje, dając jej blokadę pisarską. Serio. Następnie postać tworzy Deadbata, czyli połączenie Deadpoola i Batmana. Postaci możecie przyjrzeć się z bliska poniżej. Ma na sobie czerwono-czarny kostium Batmana, na czele z peleryną. Jej główną bronią jest jednak katana, której nie boi się używać, by rozwiązywać problemy. Co widzimy niemal natychmiast, gdy odcina głowę Cassandry. Cóż, etykę pracy dostał w spuściźnie raczej po bohaterze Marvela. 

Trzeba przyznać, że Deadbat stanowi naprawdę zaskakujące połączenie, ponieważ Deadpool i Batman nie mogli by się bardziej od siebie różnić. Mają zupełnie inną etykę pracy, ponieważ Mroczny Rycerz ma zasadę, by nie zabijać, a Pyskaty Najemnik odcina głowy tak, jak ogrodnicy dojrzałe kwiaty. Poza tym pierwszy z nich kojarzy się z mrocznym i poważnym klimatem, a drugi absurdalnym humorem i przebijaniem czwartej ściany. Ale może właśnie dlatego efekt końcowy jest taki ciekawy. 

Batman/Deadpool #1 - wielki powrót Dark Clawa (tak jakby)

Co ciekawe jednak, w Batman/Deadpool powraca Dark Claw, którego możecie znacie z crossovera DC vs. Marvel z lat dziewięćdziesiątych. To komiksowe wydarzenie doprowadziło do narodzin Amalgam Universe, będącego fuzją obu światów. Mieszkały w nim postacie, powstałe w wyniku połączenia dwóch różnych bohaterów z konkurujących wydawnictw. Dark Claw jest jednym z nich. Stanowi mieszankę Batmana i Wolverine'a. W pierwszym numerze Batman/Deadpool postać na chwilę zostaje przywrócona i staje do walki z Pyskatym Najemnikiem, którego pokonuje w epickiej bitwie. Później co prawda okazuje się, że to wszystko było iluzją, ale walka i tak robi wrażenie. 

Poniżej za to możecie zobaczyć różne warianty okładek Batman/Deadpool #1, epickiego crossovera Marvela i DC. Dajcie znać, jak podoba się Wam taki pomysł na komiks. 

DEADPOOL/BATMAN #1 - okładka z dodruku przedstawiająca Logo

arrow-left
DEADPOOL/BATMAN #1 - okładka z dodruku przedstawiająca Logo
Fot. Marvel
arrow-right

Źródło: https://comicbookmovie.com

naEKRANIE Poleca

