Batman: Gotham Knights i Suicide Squad: Kill the Justice League - garść plotek o nowych grach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WBIE

Nowe gry na podstawie komiksów DC powstają. Jedną jest pozycja Suicide Squad: Kill the Justice League, za którą odpowiada Rocksteady, druga to natomiast tytuł od WB Montreal, którym rzekomo ma być Batman: Gotham Knights.

Do sieci trafiły pierwsze konkretne, choć nieoficjalnie informacje dotyczące obu tytułów. Póki co nie wiemy ile z tego jest prawdą, ale na ich potwierdzenie lub zdementowanie nie będziemy musieli długo czekać. Już lada moment rozpocznie się DC FanDome, na którym mamy poznać bliżej oba tytuły.

Niepotwierdzone informacje o Batman: Gotham Knights:

premiera gry ma mieć miejsce na początku 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Google Stadia;

w grze wcielimy się w kilka postaci: Batman, Nightwing, Robin (Damian Wayne) i Batwoman. Do zamówień przedpremierowych dodawana będzie jeszcze Harley Quinn;

pomiędzy poszczególnymi postaciami przełączymy się w dowolnym momencie, podobnie jak to było w Grand Theft Auto V

przeciwnikiem będzie Trybunał Sów;

Gotham City ma być dużym i otwartym miastem, które zwiedzimy swobodnie. Miasto podzielone jest na kilkanaście dzielnic kontrolowanych przez Szpony. Neutralizacja naczelnika dzielnicy oznacza profity dla bohatera (ulepszenia, gadżety, itp);

przeciwnicy pałają żądzą zemsty i z czasem ruszają tropem bohatera.

Niepotwierdzone informacje o Suicide Squad: Kill the Justice League.

premiera na przełomie 2021 i 2022 roku na PC, PS5 i Xbox Series X;

rozgrywka nastawiona jest na kooperację. Celem gry jest zlikwidowanie lub schwytanie członków Ligi Sprawiedliwości - potyczki z tymi postaciami mają przypominać walki z bossami w raidach;

grywalne postacie: Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang, Cheetah, Bane, Trujący Bluszcz, Strach na Wróble i Goryl Grodd. W planach są dodatkowe postacie dostępne w formie DLC ( Deathstroke, Red Hood - ten ostatni pojawi się wyłącznie na PS5);

główni wrogowie to członkowie Ligi Sprawiedliwości: Superman, Wonder Woman, Flash, Zielona Latarnia, Aquaman, Czerwony Robin i Cyborg, a później także Marsjański Łowca. Nie wszystkie postacie da się wyeliminować definitywnie. Część z nich będzie można tylko pojmać;

w grze zabraknie Batmana, gdyż WB chciało uniknąć pokazania w grze, jak Mroczny Rycerz ginie lub zostaje schwytany.

Powyższe wyglądają obiecująco. Szczególnie informacje o Kill the Justice League budzą zainteresowanie i wskazują, że gra będzie usługą zbliżoną do tego, co oferuje Destiny 2 czy Tom Clancy’s The Division 2.

Źródłem plotek jest internauta Idle Sloth. W przeszłości dał się poznać, jako wiarygodne źródło ujawniając m.in. pierwotną datę premiery The Dark Pictures: Little Hope czy sygnowany kontroler do Xboxa One z motywem Gears 5.