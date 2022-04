Batman lepszy niż Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - wynik oglądalność w HBO Max

fot. Warner Bros.

Samba TV to firma, która mierzy oglądalność na telewizorach Smart TV w USA. Co jakiś czas publikują dane na temat nowych premier w między innymi platformie HBO Max. Na Twitterze podzielili się wynikiem Batmana w reżyserii Matta Reevesa, który zadebiutował w platformie 18 kwietnia 2022 roku. Pamiętajmy jednak, że z uwagi na mierzenie oglądalności jedynie na telewizorach Smart TV nie jest to pełny wynik, ale raczej poglądowa reprezentacja popularności danego tytułu.

Batman - wynik oglądalności.

Według Samba TV film Batman obejrzano w premierowy dzień w 720 tysiącach amerykańskich gospodarstw domowych. Z uwagi na postać Mrocznego Rycerza podjęli decyzję o porównaniu tego do oczekiwanego widowiska Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, którą w premierowy dzień obejrzano w 389 tysiącach amerykańskich gospodarstw domowych.

To na razie poglądowa liczba dnia premierowego, który dodatkowo był drugim dniem świąt wielkanocnych, które niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na popularność filmu. Na ocenę potencjalnego sukcesu premiery przyjdzie czas za kilka tygodni, gdy wówczas do sieci zawsze trafiają konkretniejsze dane.

https://twitter.com/samba_tv/status/1517590691504918528