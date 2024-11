Zdjęcia z Deliver Me From Nowhere. Gwiazda rocka spotyka się z aktorem, który ma go zagrać!

fot. Netflix // FX

Reklama

Bruce Springsteen odwiedził Jeremy'ego Allena White'a na planie filmu Deliver Me From Nowhere. Aktor ma wcielić się w gwiazdę rocka. Zdjęcia z tego spotkania możecie zobaczyć poniżej.

Deliver Me From Nowhere - zdjęcia z planu

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Deliver Me From Nowhere - fabuła, obsada reżyseria

Deliver Me From Nowhere to film biograficzny, oparty na książce Warrena Zanesa z 2023 roku o tym samym tytule. Jeremy Allen White wcieli się w Bruce'a Springsteena, gitarzystę, piosenkarza i kompozytora rockowego. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Scott Cooper, znany z Szalone serce, Zrodzony w ogniu czy Pakt z diabłem. W obsadzie znaleźli się również Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, Johnny Cannizzaro i Harrison Gilbertson.