Batman i Robin prawie pokonani przez zatrutą pizzę. Nowy plan Ligi Zabójców

Obecny Robin, Damian Wayne, jest synem Batmana i Talii al Ghul, córki Ra’s al Ghula, jednego z największych wrogów Batmana. Ra’s jest przywódcą Ligi Zabójców i przez lata próbował (bezskutecznie) zwerbować Batmana na swojego spadkobiercę. Damian wyrzekł się swojej matki i dziadka, ale Liga Zabójców nadal interesuje się Robinem, Batmanem i Gotham City, a ich najnowszy plan jest jednym z najbardziej wyjątkowych.

W komiksie Special Delivery, opowiadaniu, które wchodzi w skład DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration Batman i Robin badają śmierć kilku dostawców pizzy z Pizza Pit. Batman mówi Robinowi, aby nie martwił się tą sprawą, ale kiedy Robin dowiaduje się, że ofiary zostały zabite w precyzyjny sposób, który wydaje się sugerować, że w grę wchodzi profesjonalny zabójca, wyrusza na poszukiwanie odpowiedzialnego za te morderstwa. Dowiaduje się, że Pizza Pit była prowadzona przez Ligę Zabójców, która zabijała kierowców, którzy dla nich pracowali. Plan Ligi polegał na zatruciu zapasów pizzy w Gotham City - i to by się udało, ale wysyłka trucizny została opóźniona na poczcie!

Oczywiście Liga nie poddała się bez walki, jednak Damian wygrał pojedynek, zjadając kawałek pizzy po zakończeniu potyczki.