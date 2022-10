Batman - Matt Reeves planuje serię filmów. W centrum złoczyńcy

fot. Warner Bros.

Batman był sukcesem. Premierę miał w marcu i zebrał z całego świata dobre 770,8 mln dolarów. Wiemy, że trwają już prace nad serialowym spin-offem o Pingwinie, w którego ponownie wcieli się Colin Farrell. Zdjęcia do tego projektu mają ruszyć w 2023 roku. Według dziennikarza The Hollywood Reporter nie jest to jednak jedyny plan DC.

Batman - seria filmów

Według THR Matt Reeves pracuje obecnie nad serią filmów, która ma skupić się na złoczyńcach ze świata Mrocznego Rycerza. Mają tu być postacie znane fanom Batmana, ale też takie, które nie są zbytnio rozpoznawalne. THR wymienia tutaj między innymi takich złoczyńców jak Strach na wróble, Clayface i profesor Pyg. Te postacie mają dostać własne filmy i każdy z nich jest na wczesnym etapie planowania.

Matt Reeves pracuje przy nich jako producent nadzorujący. Obecnie spotyka się ze scenarzystami i reżyserami, których ma wybrać do zajęcia się projektami. Z uwagi na wczesny etap minie najpewniej przynajmniej kilka lat, zanim zostaną one zrealizowane.