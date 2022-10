Batman - Barry Keoghan jako Riddler. Nagranie z przesłuchania do roli

fot. Marvel

Batman to superbohaterski film w reżyserii Matta Reevesa, w którym w głównych rolach wystąpili Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis i Colin Farrell. W Riddlera, który terroryzował miasto Gotham wcielił się Paul Dano. Produkcja zarobiła 770 milionów dolarów.

Choć głównym złoczyńcą Batmana był Człowiek-Zagadka to w końcówce filmu pojawił się również Joker w krótkim cameo. Zagrał go Barry Keoghan. Aktor na swoim Twitterze podzielił się nagraniem, które przesłał ekipie Reevesa na przesłuchanie do roli Riddlera. Możecie zobaczyć je poniżej.

Barry Keoghan przyznał w rozmowie z GQ UK, że w Batmanie chciał zagrać Riddlera. Ale gdy aktor spotkał się z producentem - Dylanem Clarkiem - ten powiedział mu, że rola została powierzona Jonah Hillowi, a dopiero później trafiła do Paula Dano. Po czterech miesiącach odebrał telefon od swojego agenta, który powiedział mu, że chcą, aby zagrał Jokera, ale miał o tym nikomu nie mówić.

Warto przypomnieć, że w Batmanie nie pojawiła się wycięta scena, w której Mroczny Rycerz rozmawiał w więzieniu z Jokerem Barry'ego Keoghana. Aktor powiedział, że jego postać była ;„trochę urocza i trochę zraniona". Opisał tego bohatera jako "załamanego chłopca". Dodał, że chciał, aby za tym makijażem krył się człowiek. Pragnął, żeby ludzie się z nim utożsamiali i wiedzieli, że to tylko "fasada", którą nakłada.

Matt Reeves pracuje obecnie nad scenariuszem do sequela filmu Batman. Nie wiadomo czy pojawi się w nim Joker, ale Keoghan jest gotowy do powrotu do roli.