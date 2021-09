Batman i Killer Croc w jednym - kim jest ta postać? Jeszcze nikt nie rozwiązał zagadki

Declan Shalvey/DC

Rysownik Declan Shalvey zamieścił na swoim koncie na Twitterze okładkę alternatywną do zeszytu Batman: Reptilian #4, nadchodzącej odsłony serii ze scenariuszem Gartha Ennisa i ilustracjami Liama Sharpa. Przypomnijmy, że w tej historii Mroczny Rycerz mierzy się z tajemniczym potworem, który wziął sobie na cel świat przestępczy Gotham.

Sama grafika jest dla fanów wielką zagadką - widzimy bowiem na niej połączenie postaci Batmana i Killer Croca. W tej chwili nie wiemy, czy mamy tu do czynienia z Mrocznym Rycerzem przechodzącym cielesną metamorfozę czy też jego przeciwnikiem zakładającym na siebie wariację na temat stroju Zamaskowanego Krzyżowca. Jakby tego było mało, na drugim planie widoczne są kości sugerujące, że tajemnicza istota jest mordercą. Spójrzcie sami:

Batman: Reptilian #4 - okładka alternatywna

Shalvey wdał się w mediach społecznościowych w dyskusję; wyjawił on, że jak do tej pory jeszcze nikt nie odgadł poprawnie tożsamości postaci, choć "niektórzy byli bardzo blisko". Co więcej, amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że połączenie Batmana i Killer Croca może w ogóle nie pojawić się w samym komiksie.