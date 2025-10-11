Batman: Knightfall to nowa animacja z Mrocznym Rycerzem. Co o niej wiadomo i kiedy premiera?

fot. Warner Bros. Animation

W trakcie New York Comic-Con Warner Bros. Animation zorganizowało własny panel zatytułowany The Art Knight: Batman in Animation, w trakcie którego zapowiedziano nowy rozdział w świecie animacji z ikonicznym herosem w roli głównej. W 2026 roku ma zadebiutować wielorozdziałowa seria nowych przygód z Batmanem w roli głównej zatytułowana Batman: Knightfall po jednym z najpopularniejszych komiksów z Mrocznym Rycerzem. Projekt trafi na VOD.

W Batman: Knightfall Part 1: Knightfall Mroczny Rycerz siły fizyczne i mentalne będą poddane trudnej próbie po tym, jak Bane uwolnił wszystkich jego złoczyńców z Arkham Asylum.

Komiksowe Batman: Knightfall było tworzone przez Douga Moencha, Chucka Dixona, Alana Granta, Dennisa O’Neila, Petera Davida, Jo Duffy'ego, Jima Aparo, Grahama Nolana, Norma Breyfogle'a oraz Jima Balenta. Z kolei za reżyserię nowego projektu animowanego odpowiedzialny jest Jeff Wamester. Scenariusz napisał Jeremy Adams.

Wszystko wskazuje na to, że jest to dopiero początek większego projektu z Mrocznym Rycerzem. Czekacie?

