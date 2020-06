Batman ma nowy-stary pojazd. Wygląda niedorzecznie, ale jest potężniejszy niż Batmobil

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC Comics

Jeśli Batman, to również Batmobil - pojazd ten przez lata zapisał się złotymi zgłoskami w mitologii Mrocznego Rycerza. Wygląda jednak na to, że komiksowa wersja herosa coraz częściej wraca do swoich korzeni; w komiksie Batman #92 tytułowy bohater zamiast z ikonicznego samochodu skorzystał więc ze znanego już ze Złotej Ery Komiksu... Bat-pociągu.

Scenarzysta obecnej serii, James Tynion IV, od dłuższego czasu nawiązywał w swoich opowieściach do bogatego zestawu gadżetów Batmana; to on wprowadził choćby tzw. Shadowcaster, urządzenie pozwalające namierzyć przeciwnika tylko po jego ruchach. Sęk w tym, że Bat-pociąg to raczej nie tyle nowinka technologiczna, co hołd dla komiksowych początków Mrocznego Rycerza.

Pojazd ten po raz pierwszy pojawił się bowiem w zeszycie Batman #95, którego autorami byli współtwórca postaci, Bill Finger, i Sheldon Moldoff. Obsługiwana przez silnik parowy lokomotywa z dziwaczną podobizną herosa dziś raczej wzbudza u czytelników uśmiech. Tynion IV postanowił ją jednak odczarować.

W Batman #92 tytułowy bohater i współpracujący z nim Deathstroke łączą siły, by pokonać Riddlera. Obaj trafiają do podziemi Gotham City, chcąc jak najszybciej dostać się do siedziby Człowieka Zagadki. Mroczny Rycerz postanowił więc wezwać Bat-pociąg, co Slade'a Wilsona wprawiło w osłupienie. Zdołał on z siebie tylko wykrztusić:

Bat-pociąg? Żartujesz sobie ze mnie?

Zobaczcie sami: