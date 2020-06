Legendarny scenarzysta Batmana, Denny O'Neil nie żyje. Twórca miał 81 lat

DC Comics

Znakomity scenarzysta komiksów DC Comics, Denny O'Neil zmarł w swoim domu w dniu 11 czerwca - poinformowała rodzina twórcy i byłego redaktora przygód Batmana i Green Arrowa. Miał 81 lat.

O'Neil urodził się w maju 1939 roku. Karierę komiksową rozpoczął jako asystent Stana Lee w połowie lat 60., następnie pracował jako scenarzysta w Charlton Comics i okresowo pojawiał się w Marvelu i DC, dopóki w latach 70., wspólnie z rysownikiem Nealem Adamsem, nie zmienili postrzegania postaci Batamna. Wspólnie zmienili wizerunek postaci Mrocznego Rycerza na bardziej mroczny, co odnosiło się do początków tej postaci tworzonej przez Billa Fingera i Boba Kane'a. Okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę i powrót do korzeni świetnie zrobił postaci. Kolejni twórcy kontynuowali w tym samym tonie swoje historie o Batmanie, nawet Tim Burton przy okazji filmu z 1989 roku.

Do 2000 roku O'Neil był redaktorem komiksów o Batmanie. Był także ważną osobą przy nadawaniu nowego kierunku dla Zielonej Latarni i Green Arrowa. Jest też twórcą takich postaci jak Ra’s Al-Ghul, czy Azrael.