Fani Batmana, szykujcie portfele. Nadchodzi najlepsze wydanie trylogii Mrocznego Rycerza
Do sprzedaży trafiło limitowane, kolekcjonerskie wydanie trylogii Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana, które z całą pewnością stanie się obiektem pożądania wielu fanów postaci Batmana. Steelbook w jakości 4K już robi w sieci furorę.
W lipcu obchodziliśmy 20. rocznicę premiery filmu Batman - Początek, pierwszej odsłony legendarnej już trylogii Mroczny Rycerz, której reżyserem był Christopher Nolan. Po upływie dwóch dekad wciąż uznaje się ją za jedną z najważniejszych produkcji całego kina superbohaterskiego - również w Polsce ma ona wielką armię fanów. Dla nich wszystkich mamy doskonałą świadomość: do sprzedaży właśnie trafiło prawdopodobnie najlepsze wydanie cyklu.
Chodzi tu o limitowaną, kolekcjonerską edycję w postaci nowego steelbooka, w której znajdują się aż 3 wersje każdego z filmów trylogii: 4K, Blu-ray i cyfrowa, umożliwiająca dostęp do produkcji w aplikacji mobilnej Movies Anywhere. Do wydania dołączono niespotykaną do tej pory liczbę dodatków: materiały zza kulis, wywiady z twórcami i obsadą, karty lentikularne, grafiki koncepcyjne, zdjęcia czy nawet szkice planów ekranowego Batmana. Spójrzcie sami:
Wydanie kolekcjonerskie trylogii Mrocznego Rycerza można nabyć wyłącznie w Amazonie. Cena wynosi 132,98 dolarów.
Mroczny Rycerz – najlepszy Batman kina? Tych ciekawostek mogłeś nie znać
Źródło: Variety
