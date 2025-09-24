placeholder
Fani Batmana, szykujcie portfele. Nadchodzi najlepsze wydanie trylogii Mrocznego Rycerza

Do sprzedaży trafiło limitowane, kolekcjonerskie wydanie trylogii Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana, które z całą pewnością stanie się obiektem pożądania wielu fanów postaci Batmana. Steelbook w jakości 4K już robi w sieci furorę. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Mroczny Rycerz
Mroczny Rycerz Warner Bros.
W lipcu obchodziliśmy 20. rocznicę premiery filmu Batman - Początek, pierwszej odsłony legendarnej już trylogii Mroczny Rycerz, której reżyserem był Christopher Nolan. Po upływie dwóch dekad wciąż uznaje się ją za jedną z najważniejszych produkcji całego kina superbohaterskiego - również w Polsce ma ona wielką armię fanów. Dla nich wszystkich mamy doskonałą świadomość: do sprzedaży właśnie trafiło prawdopodobnie najlepsze wydanie cyklu. 

Chodzi tu o limitowaną, kolekcjonerską edycję w postaci nowego steelbooka, w której znajdują się aż 3 wersje każdego z filmów trylogii: 4K, Blu-ray i cyfrowa, umożliwiająca dostęp do produkcji w aplikacji mobilnej Movies Anywhere. Do wydania dołączono niespotykaną do tej pory liczbę dodatków: materiały zza kulis, wywiady z twórcami i obsadą, karty lentikularne, grafiki koncepcyjne, zdjęcia czy nawet szkice planów ekranowego Batmana. Spójrzcie sami:

Trylogia Mroczny Rycerz - wydanie kolekcjonerskie

Trylogia Mroczny Rycerz - wydanie kolekcjonerskie
fot. Amazon
Wydanie kolekcjonerskie trylogii Mrocznego Rycerza można nabyć wyłącznie w Amazonie. Cena wynosi 132,98 dolarów. 

Mroczny Rycerz – najlepszy Batman kina? Tych ciekawostek mogłeś nie znać

arrow-left Na przesłuchanie do roli Christian Bale założył ten sam strój Batmana, który Val Kilmer nosił w filmie "Batman Forever" Źródło: Warner Bros. arrow-right
Na przesłuchanie do roli Christian Bale założył ten sam strój Batmana, który Val Kilmer nosił w filmie "Batman Forever"
Bale przyznał po latach, że nie miał żadnego problemu z rywalizacją aktorską z Ledgerem na planie - wręcz przeciwnie; miała mu ona sprawiać "wielką radość"
Christopher Nolan nie chciał, by jego Batman był postacią zanurzoną wyłącznie w mroku - Bale miał gwarantować na tym polu "odpowiedni balans pomiędzy światłem a mrokiem"
Bale przed przesłuchaniem nie był fanem komiksów; zaczął je czytać po otrzymaniu roli - dziś sam przyznaje, że pozwoliły mu one inaczej interpretować postać Mrocznego Rycerza; za najważniejsze pozycje w tym aspekcie uznał "Rok pierwszy", "Mroczne zwycięstwo" i "Azyl Arkham"
Jedną z pierwszych wytycznych Nolana było hasło "Funkcjonalność nad stylem" - to m.in. dlatego na ekranie zobaczyliśmy zupełnie nową wersję batmobila, bardziej praktyczny Tumbler
Bale przyznaje, że nosząc kostium czuł się bardziej jak "pantera" niż człowiek - wszystko przez specyficzny dodatek, który wywoływał uczucie powiększenia karku
Na palącej się twarzy Harveya Denta ogień ułożył się w symbol Batmana; do dziś nie wiadomo, czy był to przypadek - fani twierdzą, że nie, skoro został on później wykorzystany w kampanii promocyjnej
W ocenie Bale'a jego Batman "właściwie w każdym momencie" chciał zawiesić pelerynę na kołku i skończyć z walką z przestępczością
Nolan przyznał, że głównym bohaterem każdego z filmów trylogii wbrew pozorom nie był Batman - zostały one, przynajmniej na poziomie scenariusza, zdefiniowane przez złoczyńców: Ra's al Ghula, Jokera i Bane'a
Kostium Batmana został zaprojektowany w taki sposób, by wyeksponować najlepsze elementy z wszystkich poprzednich ekranowych wersji Mrocznego Rycerza
Z nieznanych powodów Bale nie znosi postaci Robina; jak sam przyznał: "Gdyby Robin pojawił się na planie, nie poszedłbym do pracy"; spekuluje się, że Bale mógł starać się o rolę Robina w filmie "Batman Forever"
Nolan od początku chciał, by w scenie w operze pojawili się aktorzy przebrani za nietoperze - miało to wzmocnić wydźwięk traumy Bruce'a Wayne'a
Bale przytył przed pierwszym przesłuchaniem aż 45 kg w kilka miesięcy (wcześniej zagrał on w filmie "Mechanik"); po angażu okazało się, że musi jednak zrzucić kilka kilogramów
W ocenie Bale'a Batman w całej trylogii przechodzi zmianę - z herosa w złoczyńcę; aktor powiedział kiedyś: "On nie zawsze będzie dobrym gościem"
Specyficzny głos Batmana nie wynika wyłącznie z interpretacji Bale'a; aktor przyznał, że wyrażał on także frustrację z powodu noszenia niezwykle ciężkiego kostiumu
Bale nie był do końca zadowolony ze swoich występów - wychodził z założenia, że "nie zrealizował w pełni swojej wizji"
Pomysł na film "Batman - Początek" zrodził się w głowie Nolana po lekturze komiksu "Batman: The Man Who Falls"
Bale przyznał, że na ekranie pokazywał Batmana jako 4 różne postacie, eksponując konkretne cechy jego osobowości: i tak na ekranie zobaczyliśmy Wayne'a pełnego gniewu, celebrytę-playboya, mściwego, młodego człowieka i starszą jego wersję, szukającą w życiu celu
Bale wierzy, że ostatnia sekwencja z filmu "Mroczny Rycerz powstaje" nie jest snem - w jego ocenie Bruce Wayne ma nadal żyć

Źródło: Variety

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Mroczny Rycerz
