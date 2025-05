Drugi zwiastun GTA 6 pokazuje sceny z rozgrywki. Na jakiej konsoli go nagrano?

fot. Rockstar Games

Na początku maja do sieci trafił drugi zwiastun GTA 6. Materiał cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już teraz może pochwalić się ponad 80 milionami wyświetleń. Wiele osób zwraca również uwagę na wysoką jakość grafiki i to właśnie do tego elementu postanowili odnieść się twórcy.

Na oficjalnym profilu Rockstar Games w serwisie X opublikowano krótkim wpis, w którym ujawniono, że zwiastun powstał na silniku gry i pokazuje fragmenty zarówno scenek przerywnikowych, jak i właściwej rozgrywki. Dodano również, że materiał powstał na podstawie wersji PS5. Nie uściślono jednak czy chodzi o podstawowy model konsoli, czy może potężniejszy wariant Pro.

Premiera Grand Theft Auto VI została niedawno przesunięta na późniejszy termin. Gra zadebiutuje dopiero 26 maja 2026 roku i dostępna będzie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

