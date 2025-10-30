Batman się zmienił, więc Batmobile też. Zamiast eleganckiego pojazdu – gigantyczna koparka

Fot. DC Comics

W drugim numerze najgorętszej obecnie serii DC o nazwie Absolute Batman zadebiutował nowy gigantyczny Batmobile. Czytelnicy, a nawet sam Alfred, nie mieli pojęcia, że samochód może być tak wielki. W nowo wydanym Absolute Batman Annual dowiedzieliśmy się w końcu, skąd w ogóle wziął się w posiadaniu Mrocznego Rycerza. I trzeba przyznać, że to coś więcej niż pojazd – to symbol.

Nowy gigantyczny Batmobile

Bruce Wayne podczas jednej ze swoich pierwszych misji bronił obozowisko bezdomnych przed brutalnym gangiem. Skończył pobity, a jego ciężarówka – doszczętnie spłonęła. Bezdomni, których chronił, byli w rzeczywistości pracownikami, którzy przyjechali w to miejsce ze swoimi rodzinami, ponieważ obiecano im pracę przy nowym ogromnym projekcie budowlanym. Gdy anulowano plany, zostawiono ich samych sobie, bez dachu nad głową.

Wraz z nimi na miejscu porzucono też sprzęt. Wśród narzędzi na placu budowy ukryto również gigantyczny pojazd, który niejako przypominał również samego Batmana – wielka figura ukryta w cieniu. Mroczny Rycerz postanowił wsiąść za kierownicę Behemota i użyć go w celu zniszczenia twierdzy brutalnego gangu w jednym potężnym ataku. To była ich pierwsza wspólna misja.

Nowy Batmobile to coś więcej niż auto - to symbol

Trzeba przyznać, że nowy Batmobile robi wrażenie. Nie tylko pod względem wyglądu, ale również symboliki. Mroczny Rycerz w serii Absolute nie jest milionerem, tylko zwykłym pracownikiem. Role się zamieniły i to Joker jest teraz bogaczem. Walki klasowe, problemy porzuconych członków społeczeństwa i wynikająca z nierówności społecznych przemoc są wątkami, które stanowią serce komiksu. I prawdopodobnie jednym z powodów, dla których seria cieszy się taką ogromną popularnością.

Fakt, że zamiast nowoczesnego i eleganckiego pojazdu, Bruce Wayne przerobił gigantyczną koparkę na swój samochód, ma więc wymiar symboliczny. I dlatego jest to jedna z najważniejszych wersji Batmobile'a, jakie dotąd widzieliśmy.