Batman online - zwiastun i premiera w HBO Max. Jest oficjalna data!

fot. materiały prasowe

HBO Max Polska oficjalnie ogłosiło, kiedy premiera Batmana w platformie streamingowej. Nastąpi ona 18 kwietnia 2022 roku, więc dzień szybciej niż zapowiadano wcześniej, bo mówiono o 19 kwietnia. To oznacza, że święta wielkanocne fani spędzą z Mrocznym Rycerzem.

Batman - zwiastun z HBO Max

Batman - o czym jest film?

Batman musi zmierzyć się z demonicznym Riddlerem (Człowiekiem-Zagadką), który popełnia w Gotham serię morderstw i na miejscach zbrodni zostawia zagadki dla Mrocznego Rycerza. Ważne role w historii odgrywają również Pingwin oraz Kobieta Kot.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Przypomnijmy, że Batman to najbardziej dochodowy film 2022 roku. Do tej pory zebrał ze sprzedaży biletów do kin dobre 735,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.