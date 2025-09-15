Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany
Reżyser Batmana opowiedział odrobinę o produkcji drugiej części. Zaznaczył że już wkrótce rozpoczną się nagrania, ale wskazał też, że fabuła pokaże Bruce'a Wayna w taki sposób, jakiego widzowie jeszcze nie widzieli.
Matt Reeves potwierdził, że produkcja kolejnego Batmana ma ruszyć na początku przyszłego roku, choć odmówił ujawnienia dokładnych szczegółów fabuły
Reeves powiedział także, że Pattinson przeczytał już scenariusz — dostarczony mu w specjalnie zabezpieczonej kopercie wymagającej osobnego kodu do otwarcia — i był bardzo zadowolony z historii, która, jak się wydaje, poprowadzi ikonicznego bohatera DC Comics w kierunku, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.
Na koniec reżyser zdradził, że trwają już rozmowy na temat potencjalnego drugiego sezonu Pingwina, ale na konkretne informacje trzeba będzie poczekać.
Batman - najlepsze stroje (RANKING)
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
18
wrz
Ten sam dzień z tobą
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1957, kończy 68 lat