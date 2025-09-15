Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany

fot. materiały prasowe

Reklama

Matt Reeves potwierdził, że produkcja kolejnego Batmana ma ruszyć na początku przyszłego roku, choć odmówił ujawnienia dokładnych szczegółów fabuły

Ze względu na to, czym była pierwsza część, i czym jest The Batman: Part II, który jest w dużej mierze historią detektywistyczną, ochrona sekretów filmu jest niezwykle ważna, ponieważ to przecież tajemnica. To byłoby rozdzierające serce, gdyby fabuła zaczęła wyciekać. Chcesz zachować niespodziankę, aby fani mogli przeżyć tę samą frajdę, którą ja zawsze cenię w kinie — iść i dać się zaskoczyć.

Reeves powiedział także, że Pattinson przeczytał już scenariusz — dostarczony mu w specjalnie zabezpieczonej kopercie wymagającej osobnego kodu do otwarcia — i był bardzo zadowolony z historii, która, jak się wydaje, poprowadzi ikonicznego bohatera DC Comics w kierunku, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

On jest Batmanem, więc jeśli jemu by się to nie spodobało, nie skończyłoby się to dobrze. Dlatego byłem bardzo podekscytowany, bo liczyłem, że naprawdę mu się spodoba. To, co ten scenariusz robi z jego postacią, z Batmanem i z Brucem Wayne’em, nigdy wcześniej nie zostało pokazane w taki sposób. Miałem przeczucie, że zareaguje pozytywnie, a fakt, że rzeczywiście tak się stało, był dla mnie niesamowicie budujący.

Na koniec reżyser zdradził, że trwają już rozmowy na temat potencjalnego drugiego sezonu Pingwina, ale na konkretne informacje trzeba będzie poczekać.

Batman - najlepsze stroje (RANKING)