Batman: Początek - Robert Downey Jr. walczył o jedną z ról. Aktor ujawnił szczegóły

Robert Downey Jr. gościł na panelu American Cinematheque, na którym odpowiadał na pytania i omawiał różne kwestie Oppenheimera i swojej kariery. To właśnie podczas tej rozmowy wyjawił, że Christophera Nolana poznał na castingu do filmu Batman - Początek z 2005 roku.

Robert Downey Jr. w DC

Okazuje się, że Robert Downey Jr. walczył o rolę złoczyńcy znanego jako Strach na wróble. Ostatecznie przegrał rywalizację, a rolę dostał Cillian Murphy. Aktor wspomina, że podczas przesłuchania Nolan był bardzo uprzejmy, to Downey Jr. wyraźnie czuł, że reżyser nie jest zachwycony i nie spełnia jego oczekiwań. Intuicja aktora dobrze mu podpowiadała, bo ostatecznie w DC nie zobaczyliśmy go, a trzy lata później zadebiutował w MCU jako Iron Man. Aktor grał ją przez ponad dekadę. Strach na wróble w mniejszej roli pojawił się jedynie w trylogii Nolana.

Już przy Oppenheimerze reżyser nie miał wątpliwości co do Roberta Downeya Jr. Rola byłej gwiazdy Marvela jest tak dobra, że jest uznawany za faworyta do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

