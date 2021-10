Batman: Reptilian - nawet rysownik jest zdumiony ignorowaniem serii przez fanów

DC

Jeszcze przed premierą serii Batman: Reptilian wydawało się, że cykl ze scenariuszem Gartha Ennisa i rysunkami Liama Sharpa będzie cieszyć się ogromną popularnością wśród fanów. Emocje wywoływały przede wszystkim kapitalne ilustracje, które część z komentatorów w sieci określała wprost jako jedne z najlepszych w branży komiksowej na przestrzeni ostatnich lat. Rzecz w tym, że poziom czytelnictwa tej opowieści, i to po ukazaniu się 4 z 6 zeszytów, wciąż utrzymuje się na naprawdę słabym poziomie.

Swoimi przemyśleniami na ten temat na Twitterze podzielił się sam Sharp:

Nie mam bladego pojęcia, dlaczego moje posty akurat o tym projekcie rodzą znacznie mniejszy odbiór niż inne moje prace - wliczając w to nawet Star Henge. To przecież historia o Batmanie robiona razem z Garthem Ennisem, a ja stworzyłem jedne z moich najlepszych rysunków. Zdumiewa mnie to i wprawia w konfuzję.

Batman: Reptilian #1 - plansze

Serwis Screen Rant szuka przyczyn takiego stanu rzeczy w hiperrealistycznym scenariuszu - jakby fani Mrocznego Rycerza już teraz nie traktowali go jako aż do bólu realistycznej postaci. Przypomnijmy, że w Reptilianie Batman prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego potwora, który paraliżuje Gotham City. Protagonista spotyka na swojej drodze wielu dawnych wrogów, a istotna dla historii jest także sytuacja materialna antagonistów, którzy zmagają się z problemem biedy.