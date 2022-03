Batman - nowy szyfr na stronie internetowej z filmu. Kolejne symbole i tajemnicze odliczanie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Batman bije rekordy popularności w kinach. Podczas weekendu otwarcia w USA zarobił 128,5 mln dolarów. Choć już wielu widzów obejrzało film to wciąż skrywa on pewne nierozwiązane zagadki. Jedna z nich znajduje się na stronie internetowej https://www.rataalada.com, która pojawia się w fabule produkcji.

Strona zawierała zagadki, które odblokowywały ukryte wideo. W nim znajdowała się zapowiedź wydarzeń z filmu, odnosząca się do Thomasa Wayne'a, który brał udział w procederze korupcji w Gotham City. Po premierze strona internetowa została zaktualizowana.

Użytkownicy mogą teraz zobaczyć różne kody i adresy IP odnoszące się do dat wydań komiksów z Batmanem. Pierwszy to termin (1939 rok) wydania Detective Comics, w którym zadebiutował Mroczny Rycerz. Kolejny to data publikacji pierwszego komiksu o Batmanie (marzec 1940 rok). Następnie zostajemy przeniesieni do kolejnej odsłony, gdzie można kliknąć w link, aby otrzymać nagrodę, którą jest... kolejna zaszyfrowana wiadomość, wykorzystującą charakterystyczne symbole Riddlera. Podpis graficznego pliku nosi tytuł "It's not over yet" czyli "To jeszcze nie koniec". Ponadto znajduje się też licznik, który odlicza do załadowania się tajemniczej zawartości. Nie wiadomo, co to będzie.

Poniżej możecie zobaczyć planszę na początku galerii. Fani odszyfrowali przekaz, który brzmi: Myślisz, że jestem skończony, ale możliwe, że nie znasz całej prawdy. Każde zakończenie jest nowym początkiem. Coś nadchodzi.

Batman

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.