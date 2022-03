Król Lew - reżyser o prequelu filmu o genezie Mufasy

fot. Walt Disney Pictures

Barry Jenkins, który zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Moonlight, odpowiada za reżyserię nowej części Króla Lwa. Będzie to prequel historii znanej z oryginału, przedstawiający genezę Mufasy. Za scenariusz, podobnie jak w remake'u, odpowiada Jeff Nathanson. Głosu bohaterom użyczą Kelvin Harrison Jr. (młody Mufasa) i Aaron Pierre (młody Take, który potem stanie się demonicznym Skazą).

Nowa część Króla Lwa zostanie zrealizowana tą samą techniką fotorealistycznej animacji, którą wykorzystano przy produkcji remake'u Króla Lwa z 2019 roku oraz Księgi dżungli z 2016 roku. Ponownie za produkcję odpowiada Walt Disney Studios.

Podczas rozdania nagród Independent Spirit Awards 2022 na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, w tym reżyser filmu. W krótkiej rozmowie z dziennikarzem Variety Barry Jenkins zdradził czego widzowie powinni się spodziewać po nadchodzącym filmie.

Dorastałem z tymi postaciami. Wiele dla mnie znaczą. Myślę, że pracę jaką wykonał nad scenariuszem Jeff Nathanson wracając do tego, pomoże zrozumieć dzieciom i każdemu, kto kocha tę historię, czego to wymagało. Nikt nie rodzi się królem; królowie nie powstają tak po prostu. Poprzez serię wydarzeń stają się tymi kim są, z którymi wielu ludzi może się utożsamiać. Z tego punktu widzenia to pasuje do wszystkiego, co stworzyłem. Więc nie czuję presji. Chcę wykonać dobrze swoją pracę.

https://twitter.com/Variety/status/1500598295491584000

Prequel Króla Lwa jeszcze nie dostał oficjalnego tytułu. Nieznana jest również data premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.