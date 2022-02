Batman - Robert Pattinson poleca najlepsze komiksy o Mrocznym Rycerzu. Fantastyczne wybory

fot. materiały prasowe

Robert Pattinson w filmie Batman wcieli się w Mrocznego Rycerza. By przygotować się do roli, aktor zagłębił się w świat komiksów DC i odkrył swoje ulubione zeszyty. Wszystkie wybrane przez niego tytuły są historiami uznanymi przez krytyków i trochę różnią się od tego, co inspirowało takich twórców jak Zack Snyder czy Christopher Nolan. Artyście szczególnie spodobał się komiks Batman: Damned, w którym Mroczny Rycerz kwestionuje to, czy w ogóle jest człowiekiem. Zobaczcie sami.

Batman - ulubione komiksy Roberta Pattinsona

Poniżej znajdziecie listę ulubionych komiksów aktora wraz z opisami. Jego wyborami podzieliło się konto @pattinsonphotos na Twitterze, a oryginalnie informacja pojawiła w numerze 5 magazynu Den of Geek. Dajcie znać w komentarzu, czy to także wasze ulubione historie z Mrocznym Rycerzem w roli głównej.

"Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" - inspiracja do serii gier wideo Arkham. Komiks ma surrealistyczny charakter i został opublikowany w 1989 roku. Batman bada tytułowy azyl, poznając jego historię i konfrontując się z własną psychiką.

Batman - premiera w kinach odbędzie się 4 marca 2022 roku.

