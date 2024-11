Dragon Age: Straż Zasłony bombardowane negatywnymi recenzjami. Jaki jest tego powód?

fot. BioWare

Mimo wysokich ocen od krytyków – gra posiada „ogólnie pozytywną” średnią 83/100, bazując na 57 recenzjach – ocena użytkowników na Metacritic jest znacznie niższa od tej, jaką Dragon Age: Straż Zasłony otrzymała od recenzentów i wynosi 38/100. Tak duże dysproporcje nie biorą się znikąd. Dłubiąc głębiej w ocenach użytkowników, odkrywamy fakt, że gra stała się celem „review bombingu”.

O co poszło tym razem? Wczytując się w treści, jakie oceniający negatywnie grę zamieszczają wychodzi, że wielu osobom do gustu nie przypadło to, że gra ma być "zbyt woke" i promuje pewne "ideologiczne treści".

BioWare wprowadziło do świata Straży Zasłony postacie i wątki, które w założeniu mają na celu zwiększenie reprezentacji. Jednym z towarzyszy głównego bohatera, Rooka, jest postać identyfikująca się jako osoba niebinarna. W grze możliwe jest wspieranie tej postaci w jej tożsamości, a sam Rook może, jeśli gracz tego chce, identyfikować się jako osoba transpłciowa.

W sprawie „review bombingu” głos zabrał Fandom, właściciel serwisu Metacritic. Ich przedstawiciel zaznaczył, że Metacritic posiada system moderacji, który monitoruje naruszenia regulaminu, a każdy przypadek nadużycia, w tym komentarze o charakterze rasistowskim, seksistowskim czy homofobicznym, jest weryfikowany przez zespół. Jeśli dochodzi do naruszenia zasad, negatywne opinie są usuwane.

To nie pierwszy raz, kiedy gra wideo jest storpedowana przez graczy, ponieważ nie podobają im się wątki i sceny, na jakie mogą się natknąć. Ostatnim takim głośnym przypadkiem był „review bombing” Horizon Forbidden West: Burning Shores, w którym w jednym z opcjonalnych rozwiązań główna bohaterka mogła całować się z królową wojowników o imieniu Sekya.