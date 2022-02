Batman - Dwa nowe klipy. Bruce Wayne jest gotowy poświęcić wszystko dla Gotham

fot. materiały prasowe

Fani nie mogą już doczekać się nowego Batmana. Promocja widowiska wchodzi w decydującą fazę. Zaprezentowano dwa nowe spoty promujące film. Na jednym z nich widzimy konfrontację Mrocznego Rycerza (Robert Pattinson) z Catwoman (Zoë Kravitz), zaś na drugim mamy rozmowę Alfreda (Andy Serkis) z Brucem Wayne'em, który jest gotów poświęcić nawet straty w swojej firmie, byle tylko ochronić Gotham.

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Batman trafi do polskich kin w piątek, 4 marca 2022 roku.