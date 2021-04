Batman - kto bohaterem serialu? Nowe informacje o spin-offie kinowego filmu

Warner Bros.

Nowe informacje o serialu rozgrywającym się przed wydarzeniami z filmu Batman z Robertem Pattinsonem pochodzą od Eda Brubakera, komiksowego scenarzysty między innymi Gotham Central, który w jakimś stopniu stanowi inspirację dla twórców. Brubaker gościł w podcaście Fatman Beyond Kevina Smitha i tam opowiedział o tym, czego się dowiedział. Miał nadzieję, że może tym razem zrobią adaptację jego komiksu, ale niestety tak nie będzie.

- Skontaktowałem się z producentem, który pracuje z Mattem Reevesem i powiedział mi on, że to nie będzie Gotham Central. Serial nawet nie zostanie tak nazwany, ponieważ jest to bardziej spin-off filmu. To serial Jamesa Gordona.

Oznacza to, że postać przyszłego komisarza będzie głównym bohaterem tego serialu, podobnie jak to było w Gotham, który był emitowany przez pięć sezonów. Fani od razu zaczęli spekulować, ale jeden z nich zadał pytanie showrunnerowi o to, jak bardzo będzie ten serial różnić się od Gotham. Joe Barton nie wchodził w szczegóły i powiedział krótko: będzie to bardzo inny serial.

https://twitter.com/JoeBarton_/status/1383099034173374475

Przypomnijmy, że w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa postać Jima Gordona grana jest przez Jeffreya Wrighta. Robert Pattinson gra tytułową rolę, a premiera odbędzie się w 2022 roku.