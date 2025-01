"Jestem twoim ojcem" w wersji Squid Game - czy ta teoria może się sprawdzić? Aktorzy odpowiadają

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W internecie nie brakuje spekulacji na temat tego, co wydarzy się w finałowym sezonie Squid Game. Jung-jae Lee oraz Byung-hun Lee, wcielający się w kolejno Gi-huna/456 oraz Lidera/001, pojawili się w odcinku programu Hot Ones Versus, gdzie przedstawiono im jedne z najpopularniejszych fanowskich teorii. Niektórzy myśleli, że wyspa może być statkiem, a inni, że w rzeczywistości Lider jest policjantem pod przykrywką. Jeszcze niektórzy sugerowali, że Gi-hun może być jego synem. Co na to aktorzy?

Squid Game - aktorzy odpowiadają na teorie fanowskie

Lee Byung-hun stwierdził, że żadna teoria nie jest nawet zbliżona do faktycznej historii. Choć szczególnie spodobała mu się sugestia, że jego postać może być ojcem Gi-huna. Żartował z niej przy koledze z planu, cytując słynną kwestię z Gwiezdnych Wojen.

- Zakończenie 3. sezonu wygląda następująco... Lider... ściągnie maskę, mówiąc... Jestem twoim ojcem [śmiech].

Ostatecznie aktorzy nie zdradzili żadnych szczegółów odnośnie tego, czego możemy się spodziewać w kolejnych odcinkach. Pełny wywiad możecie obejrzeć poniżej.

Przewiduje się, że 3. sezon Squid Game zadebiutuje w 2025 roku. Podobnie jak reszta odcinków, będzie dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Netflix.

