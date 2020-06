Batman: Soul of the Dragon - powstanie nowa animacja o bohaterze. Twórcą legenda branży

fot. IDW Publishing

Bruce Timm, czyli człowiek odpowiedzialny za kultowy, wielokrotnie nagradzany serial animowany Batman szykuje nową, pełnometrażową animację o losach Mrocznego Rycerza. Będzie to Batman: Soul of the Dragon. Będzie to historia ze sztukami walki w tle. Nie podano jeszcze żadnych informacji dotyczących obsady dubbingu produkcji, jednak podobno premiera projektu została zaplanowana na wiosnę 2021 roku. W filmie mają pojawić się takie postacie z uniwersum Batmana jak Richard Dragon, Bronze Tiger i Lady Shiva.

fot. materiały prasowe

W produkcji wspomniana trójka oraz Mroczny Rycerz posiadają tego samego mistrza, który uczył ich sztuk walki i dyscypliny. Człowiek ten ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Po odkryciu przeklętej relikwii, która może mieć coś wspólnego ze śmiercią mistrza wspomniani bohaterowie muszą walczyć o odzyskanie przedmiotu, zanim wpadnie on w niepowołane ręce.