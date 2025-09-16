Powstanie więcej spin-offów Batmana? Gwiazda Pingwina NIE wystąpi w kontynuacji
Matt Reeves odpowiedział na kilka pytań na czerwonym dywanie z okazji rozdania nagród Emmy. Dowiedzieliśmy się, czy planowane są kolejne spin-offy Batmana oraz tego, że w kontynuacji nie pojawi się gwiazda Pingwina wbrew dotychczasowym plotkom.
Scenariusz do Batmana 2 trafił już do aktorów, a prace na planie mają się rozpocząć w 2026 roku. Osobne uniwersum Matta Reevesa wydaje się mieć dobrze - szczególnie po udanej gali nagród Emmy, w trakcie której Pingwin zdobył aż dziewięć statuetek, w tym za Najlepszą aktorkę w roli pierwszoplanowej. Czy sukces tego serialu oznacza możliwość pojawienia się kolejnych spin-offów?
Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany
Matt Reeves był obecny na gali Emmy i odpowiedział na kilka pytań na czerwonym dywanie. Przyznał, że prowadził rozmowy na temat kolejnych spin-offów Batmana pokroju Pingwina:
Później też dodał, że Cristin Milioti, która w Pingwinie grała Sofię Falcone, nie powróci w Batmanie 2. To przeczy dotychczasowym plotkom, wedle których jej udział był wręcz pewny. Wydawało się to jeszcze pewniejsze po jej otrzymaniu tak prestiżowej nagrody. Najwidoczniej nie dojdzie to jednak do skutku. Dlaczego?
