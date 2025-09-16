Powstanie więcej spin-offów Batmana? Gwiazda Pingwina NIE wystąpi w kontynuacji

HBO/Max

Reklama

Scenariusz do Batmana 2 trafił już do aktorów, a prace na planie mają się rozpocząć w 2026 roku. Osobne uniwersum Matta Reevesa wydaje się mieć dobrze - szczególnie po udanej gali nagród Emmy, w trakcie której Pingwin zdobył aż dziewięć statuetek, w tym za Najlepszą aktorkę w roli pierwszoplanowej. Czy sukces tego serialu oznacza możliwość pojawienia się kolejnych spin-offów?

Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany

Matt Reeves był obecny na gali Emmy i odpowiedział na kilka pytań na czerwonym dywanie. Przyznał, że prowadził rozmowy na temat kolejnych spin-offów Batmana pokroju Pingwina:

Rozmawialiśmy o tym i mam nadzieję, że uda się to zrobić, ale wszystko zależy od tego, czego potrzebuje platforma. Aktualnie priorytetem jest sprawdzenie, czy 2. sezon Pingwina jest możliwy, ale są też inne postaci, o których rozmawialiśmy i byłoby dla mnie wielkim zaszczytem i radością gdybyśmy dostali szansę to zrobić.

ROZWIŃ ▼

Później też dodał, że Cristin Milioti, która w Pingwinie grała Sofię Falcone, nie powróci w Batmanie 2. To przeczy dotychczasowym plotkom, wedle których jej udział był wręcz pewny. Wydawało się to jeszcze pewniejsze po jej otrzymaniu tak prestiżowej nagrody. Najwidoczniej nie dojdzie to jednak do skutku. Dlaczego?

Cristin nie ma w tym filmie, ale to dlatego, że w trakcie tworzenia Pingwina byliśmy już w zaawansowanej fazie prac nad scenariuszem [Batmana 2]. Ale zobaczymy. Uważam, że jest niesamowita.

ROZWIŃ ▼

Kto będzie nowym Batmanem w DCU?