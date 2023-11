Batman: The Brave and The Bold – na jakim etapie rozwoju jest film? James Gunn nie ma dobrych wieści

DC

Reklama

Batman: The Brave and The Bold przedstawi nieco starszego Bruce’a Wayne’a, który będzie musiał poradzić sobie z trudami rodzicielstwa. Kilka miesięcy temu potwierdzono, że reżyserem filmu został Andy Muschietti, czyli twórca Flasha. Po zakończeniu strajku aktorów wielu fanów liczyło, że wkrótce poznamy nowego odtwórcę Batmana, a także młodą gwiazdę, która wcieli się w Damiana Wayne’a. O kwestię obsady filmu został zapytany James Gunn, który nie miał dobrych wieści.

Batman: The Brave and The Bold - scenariusz do filmu nie jest jeszcze gotowy

W mediach społecznościowych prezes DC Studios odpowiedział na pytanie jednej z osób, czy wkrótce zostanie ogłoszona oficjalna obsada Batman: The Brave and The Bold. Niestety produkcja nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i scenariusz nie jest jeszcze gotowy.

Nie. Nie mamy jeszcze nawet scenariusza – wyznał James Gunn.

Szefowie DC Studios nie śpieszą się z pracami nad Batman: The Brave and The Bold i dopiero w przyszłym roku poznamy odtwórców głównych ról. Oznacza to, że film zadebiutuje najwcześniej dopiero w 2026 roku.

Fani nie powinni się również spodziewać, że Batman pojawi się gościnnie w jednym z projektów nowego uniwersum DC, które zostały zaplanowane na dwa najbliższe lata.

Wygląda więc na to, że James Gunn chce pozostać wierny swoim słowom z ogłoszenia pierwszych projektów z nowego uniwersum DC. Wtedy stwierdził, że jedną z zasad DCU będzie przeprowadzanie castingów dopiero po ukończeniu prac nad scenariuszem do filmów i seriali. Prezes DC Studios nie chce doprowadzić do sytuacji, gdy historia nie jest gotowa przed wejście ekipy i aktorów na plan.

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie