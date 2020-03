Batman v Superman - Zack Snyder o zdjęciu Wonder Woman i scenie Aquamana w filmie

Film Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z 2016 roku nie spotkał się z wielkim uznaniem fanów. Jednak, gdy pojawiła się jego wersja Ultimate na nośnikach DVD i Blu-ray, to zyskała ona dużo więcej ciepłych słów, gdy inaczej zmontowano kinową historię i dodano pół godziny niewykorzystanych ujęć. Z okazji 4. rocznicy premiery filmu reżyser produkcji Zack Snyder zorganizował wspólne oglądanie z fanami i w serwisie Vero podzielił się komentarzami na temat filmu. Twórca zdradził, że zdjęcie Wonder Woman, które odnalazł w widowisku Bruce miało początkowo pochodzić z Wojny krymskiej (konflikt toczony w latach 1853-56), ponieważ w nim po raz pierwszy wykonywano fotografie, a Snyder nie chciał, żeby Dianę przedstawiał obraz. Gdy reżyser dowiedział się, że film o solowych przygodach bohaterki będzie dział się w czasach I Wojny Światowej zmienił zdjęcie.

Ponadto Snyder wypowiedział się na temat sceny z Aquamanem. Wyjawił pomysły na różne sekwencje, które miały dać szersze pojęcie widzom na to, co działo się z bohaterem w trakcie filmu. Jednym z nich było ujęcie treningu z Vulko, w czasie którego Aquaman miał używać trójzębu swojej matki. Zatem broń, którą widzimy w krótkiej scenie z jego udziałem w Batman v Superman nie należała do niego.