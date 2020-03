Wonder Woman 1984 - Diana w akcji na nowej grafice promocyjnej filmu

Niedawno w związku z epidemią koronawirusa przesunięto premierę widowiska Wonder Woman 1984. Jednak to nie przeszkadza, aby w sieci pojawiały się kolejne zdjęcia promujące film. Tym razem ukazują one t-shirt z grafiką przedstawiającą tytułową bohaterkę produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W obsadzie produkcji oprócz wspomnianej Gal Gadot znajdują się Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde. Reżyseruje Patty Jenkins.

Wonder Woman 1984 okładka

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w USA 14 sierpnia.