Batman vs Spider-Man, Avengers vs Liga Sprawiedliwości i inne zestawienia - świetne prace fana

fot. twitter.com/StephenByrne86

Stephen Byrne miał pracowite tygodnie w maju i czerwcu 2020 roku. Swoje prace publikował za darmo na Twitterze, a fani oceniają je świetnie.

Podjął się on zadania tworzenia nieoficjalnych crossoverów pomiędzy DC i Marvelem. Takim sposobem na grafikach widzimy spotkanie Wonder Woman z Thorem, który nie może uwierzyć, że Diana może podnieść Mjolnira, Batmana w starciu ze Spider-Manem oraz Wolverinem, Deadpoola walczącego z Harley Quinn i - oczywiście - nie mogło zabraknąć pojedynku Avengers z Ligą Sprawiedliwości.

W historii komiksów crossovery pomiędzy DC i Marvelem miały miejsce, ale na razie oficjalnie nikt tego nie planuje. Oglądając prace Byrne'a można by pomyśleć co by było, gdyby ktoś postanowił coś takiego pokazać na kinowym ekranie.

Zobaczcie jego prace i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają.

